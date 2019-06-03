Двое украинцев выиграли стартовые матчи на юниорском турнире "Ролан Гаррос"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Рядом поединков на кортах Франции стартовал розыгрыш юниорских сетей турнира Большого Шлема — Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.
Наша Дарья Снигур в первом круге нанесла поражение победительнице квалификации Александре Вечич — 6:2, 7:5.
Во втором круге Снигур встретится с победительницей встречи между шестнадцатой сеяной Хелен Пелликано с Мальты и американкой Леа Ма.
Украинскому теннисисту Эрику Ваншельбу понадобилось 2 часа, чтобы обыграть обладателя “wild card” француза Батиста Ансельмо — 6:2, 1:6, 6:4.
Во втором круге Эрику предстоит встреча с третьим сеяным на турнире американцем Брэндоном Накашима.
Отметим, что украинец впервые выступает в Париже: на старте сезона теннисист дебютировал на Чемпионат в Мельбурне, где проиграл в первом круге.
Заметим, что из борьбы в одиночном разряде выбыл Илья Белобородько, который потерпел поражение от итальянца Джулио Дзепьери, посеянного под 12-м номером — 2:6, 2:6, а также Виктория Петренко и Любовь Костенко.