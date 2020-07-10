Двоє українців відзначилися голами в очному матчі чемпіонату Туреччини

Кравець вийшов у стартовому складі, провів на полі весь ігровий час і на 86-й хвилині за рахунку 1:1 реалізував пенальті. Та його команда примудрилася пропустити двічі й поступилася — 2:3. Причому один із пропущених голів стався від Дениса Гармаша, який вийшов на поле на 71 хвилині.

Наразі, маючи в активі 31 очко, “Кайсеріспор” посідає 16-е місце в турнірній таблиці Суперліги — зона вильоту. “Різеспор” набрав 32 пункти.

Додамо, що в цьому сезоні Кравець зіграв за команду з “Кайсеріспор” 19 матчів, в яких відзначився вісьмома забитими м’ячами. У Гармаша 3 голи в чемпіонаті.