Двоє українців відзначилися голами в очному матчі чемпіонату Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. У матчі 31-го туру турецької Суперліги зустрілися два представники нижньої частини турнірної таблиці: “Різеспор” Дениса Гармаша і Андрія Борячука приймав 15-у команду — “Кайсеріспор” нападника збірної України Артема Кравця, передає УНН з посиланням на УАФ.
Кравець вийшов у стартовому складі, провів на полі весь ігровий час і на 86-й хвилині за рахунку 1:1 реалізував пенальті. Та його команда примудрилася пропустити двічі й поступилася — 2:3. Причому один із пропущених голів стався від Дениса Гармаша, який вийшов на поле на 71 хвилині.
Наразі, маючи в активі 31 очко, “Кайсеріспор” посідає 16-е місце в турнірній таблиці Суперліги — зона вильоту. “Різеспор” набрав 32 пункти.
Додамо, що в цьому сезоні Кравець зіграв за команду з “Кайсеріспор” 19 матчів, в яких відзначився вісьмома забитими м’ячами. У Гармаша 3 голи в чемпіонаті.