Двое украинцев отличились голами в очном матче чемпионата Турции

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КИЕВ. 10 июля. УНН. В матче 31-го тура турецкой Суперлиги встретились два представителя нижней части турнирной таблицы: “Ризеспор” Дениса Гармаша и Андрея Борячука принимал пятнадцатую команду — “Кайсериспор” нападающего сборной Украины Артема Кравца, передает УНН со ссылкой на УАФ.

Кравец вышел в стартовом составе, провел на поле все игровое время и на 86-й минуте при счете 1:1 реализовал пенальти. И его команда умудрилась пропустить дважды и уступила — 2:3. Причем один из пропущенных голов произошел от Дениса Гармаша, который вышел на поле на 71 минуте.

Сейчас, имея в активе 31 очко, “Кайсериспор” занимает шестнадцатое место в турнирной таблице Суперлиги — зона вылета. “Ризеспор” набрал 32 пункта.

Добавим, что в этом сезоне Кравец сыграл за команду из “Кайсериспор” 19 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами. У Гармаша 3 гола в чемпионате.

Украинские Национальные Новости

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