Двоє українців вибороли Кубок Білорусі з футболу

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Українські футболісти Микита Татарков та Василь Прийма стали володарями Кубка Білорусі за підсумками сезону 2018/2019 років, повідомляє УНН з посиланням на сайти ФК "Вітебськ" і "Шахтар" Солігорськ.

Солігорський "Шахтар" в гостьовій грі наніс поразку ФК "Вітебськ" – 0:2. Татарков вийшов у старті за команду із Солігорська і провів на полі 64 хвилини. Натомість Прийма з'явився на полі із заміни тільки на 90-й хвилині.

Примітно, що у складі ФК "Вітебськ" відіграли матч двоє гравців з України – Старгородський і Фещук.

Нагадаємо, Артем Мілевський двічі здобував Кубок Білорусі.

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