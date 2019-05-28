Двоє українців вибороли Кубок Білорусі з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Українські футболісти Микита Татарков та Василь Прийма стали володарями Кубка Білорусі за підсумками сезону 2018/2019 років, повідомляє УНН з посиланням на сайти ФК "Вітебськ" і "Шахтар" Солігорськ.
Солігорський "Шахтар" в гостьовій грі наніс поразку ФК "Вітебськ" – 0:2. Татарков вийшов у старті за команду із Солігорська і провів на полі 64 хвилини. Натомість Прийма з'явився на полі із заміни тільки на 90-й хвилині.
Примітно, що у складі ФК "Вітебськ" відіграли матч двоє гравців з України – Старгородський і Фещук.
Нагадаємо, Артем Мілевський двічі здобував Кубок Білорусі.