Двое украинцев завоевали Кубок Беларуси по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Украинские футболисты Никита Татарков и Василий Прийма стали обладателями Кубка Беларуси по итогам сезона 2018/2019 годов, сообщает УНН со ссылкой на сайты ФК "Витебск" и "Шахтер" Солигорск.
Солигорский "Шахтер" в гостевой игре нанес поражение ФК "Витебск" - 0:2. Татарков вышел в старте за команду из Солигорска и провел на поле 64 минуты. Зато Прийма появился на поле с замены только на 90-й минуте.
Примечательно, что в составе ФК "Витебск" сыграли матч двое игроков из Украины - Старгородский и Фещук.
Напомним, Артем Милевский дважды завоевывал Кубок Беларуси.