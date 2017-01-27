Двоє українців потрапили у топ-30 у чоловічій спринтерській гонці на ЧЄ з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. На території польського міста Душники-Здруй продовжились змагання в рамках чемпіонату Європи з біатлону. У чоловіків відбулася спринтерська гонка, передає кореспондент УНН.
Лідируючі позиції завдяки подоланню траси на високій швидкості захопили болгарські, російські та латвійський біатлоністи, котрі і прийшли до фінішу в першій п'ятірці.
Попри один промах тріумфував у гонці болгарин Володимир Ілієв 24:26,9 хвилини. Срібним призером став росіянин Олександ Логінов (0+0) +4,9 секунди відставання. "Бронза" в активі болгарина Красімара Анєва (0+0) +16,7 с.
Примітно, що латвійцю Расторгуєву не вистачило лише 0,6 с до медалей попри 2 промахи.
Серед українців кращий результат продемонстрував Руслан Ткаленко – 22 місце (0+1). Олександр Жирний також показав час у топ-30 – 27-й, а Андрій Доценко став 73-м (1+2).
Зауважимо, що не стартував на перегонах Артем Тищенко.
Нагадаємо, що сьогодні за медалі у жіночому спринті поборються п'ятеро українок серед яких буде олімпійська чемпіонка Юлія Джима.
Як повідомляв УНН, Ю.Джима виступить у спринті на чемпіонаті Європи з біатлону.