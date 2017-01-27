Двое украинцев попали в топ-30 в мужской спринтерской гонке на ЧЕ по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. На территории польского города Душники-Здруй продолжились соревнования в рамках чемпионата Европы по биатлону. У мужчин состоялась спринтерская гонка, передает корреспондент УНН.
Лидирующие позиции благодаря преодолению трассы на высокой скорости захватили болгарские, российские и латвийские биатлонисты, которые и пришли к финишу в первой пятерке.
Несмотря на один промах торжествовал в гонке болгарин Владимир Илиев 24: 26,9 минуты. Серебряным призером стал россиянин Александрович Логинов (0 + 0) +4,9 секунды отставания. "Бронза" в активе болгарина Красимара Анева (0 + 0) +16,7 с.
Примечательно, что латвийцу Расторгуеву не хватило всего 0,6 с до медалей несмотря на 2 промаха.
Среди украинцев лучший результат продемонстрировал Руслан Ткаленко - 22 место (0 + 1). Александр Жирный также показал время в топ-30 - 27-й, а Андрей Доценко стал 73-м (1 + 2).
Заметим, что не стартовал на гонках Артем Тищенко.
Напомним, что сегодня за медали в женском спринте поборются пять украинок среди которых будет олимпийская чемпионка Юлия Джима.
Как сообщал УНН, Ю.Джима выступит в спринте на чемпионате Европы по биатлону .