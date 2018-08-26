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Двоє українців потрапили до топ-5 спринтів літнього ЧС з біатлону

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. У чеському місті Нове-Мєсто пройшли дві заключні спринтерські гонки літнього чемпіонату світу з біатлону, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.

Двоє українців потрапили до топ-5 спринтів літнього ЧС з біатлону

Українці були близькими до завоювання нагород. У чоловіків Віталій Кільчицький (0 промахів) відстав від переможця чеха Крчмаржа на 23,2 с та посів четвертий рядок.

Ще двоє представників нашої команди фінішували високо і зберігають хороші шанси в персьюті: Артем Прима з двома чистими вогневими рубежами став 7-м, а Сергій Семенов з одним колом штрафу — 11-м.

Артем Тищенко залишив незакритими дві мішені і фінішував на 22-й позиції. А ось капітан Дмитро Підручний стріляв непогано, але з одним промахом виявився нижче Тищенка, на 25-му рядку фінішного протоколу.

У жінок досвідчена Олена Підгрушна виявилася 5-ю (1) +33,6 с, відставши від п’єдесталу пошани на 13,4 с на якому розмістилися Пауліна Фіалкова — 1 місце, полька Хойніш — 2 і казашка Вишневська.

До десятки кращих також увійшли Меркушина (2) — 7-ма, Віта Семеренко (1) — 8-ма і Журавок (0) — 10.

Додамо також, сьогодні чемпіонат світу в Нове-Мєсто завершиться чотирма гонками переслідування.

Нагадаємо, у період з 22 по 26 серпня збірна України брала участь у чемпіонаті світу з літнього біатлону.

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