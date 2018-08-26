Двое украинцев попали в топ-5 спринтов летнего ЧМ по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В чешском городе Нове-Место прошли две заключительные спринтерские гонки летнего чемпионата мира по биатлону, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
Украинцы были близки к завоеванию наград. У мужчин Виталий Кильчицкий (0 промахов) отстал от победителя чеха Крчмаржа на 23,2 с и занял четвертую строчку.
Еще два представителя нашей команды финишировали высоко и сохраняют хорошие шансы в персьюте: Артем Прима с двумя чистыми огневыми рубежами стал 7-м, а Сергей Семенов с одним кругом штрафа - 11-м.
Артем Тищенко оставил незакрытыми две мишени и финишировал на 22-й позиции. А вот капитан Дмитрий Подручный стрелял неплохо, но с одним промахом оказался ниже Тищенко, на 25-й строчке финишного протокола.
У женщин опытная Елена Пидгрушная оказалась 5-й (1) 33,6 с, отстав от пьедестала почета на 13,4 с на котором разместились Паулина Фиалкова - 1 место, полька Хойниш - 2 и казашка Вишневская.
В десятку лучших также вошли Меркушина (2) - 7-я, Вита Семеренко (1) - 8-я и Журавок (0) - 10.
Добавим также, сегодня чемпионат мира в Нове-Место завершится четырьмя гонками преследования.
Напомним, в период с 22 по 26 августа сборная Украины участвовала в чемпионате мира по летнему биатлону.