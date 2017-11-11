Двоє українців потрапили до топ-5 на контрольній біатлонній гонці в Канаді

У перший день спортсмени пробігли спринт 10 км, а на наступний тільки 7,5 км, імітуючи естафетний етап із запасними патронами.

Найвищим серед українців став Артем Прима, який відстріляв без промахів, відставши від переможця Натана Сміта на 41,5 секунди. П'ятим став один із лідерів "жовто-блакитних" Сергій Семенов (0+0) +1:05,9 хв. На 14-й сходинці опинився Руслан Ткаленко, 19-й Олександр Жирний, 23-й – Володимир Сємаков, 24-й - Артем Тіщенко.

Зауважимо, що перші три місця у перегонах вибороли канадські біатлоністи Натан Сміт, Брендан Грін і Скот Гоу відповідно.

Як повідомляв УНН, український біатлоніст потрапив до топ-3 у дебютній контрольній гонці сезону.