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Двое украинцев попали в топ-5 на контрольной биатлонной гонке в Канаде

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сборная Украины по биатлону провела вторую контрольную гонку во время сбора в канадском Кэнморе, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

В первый день спортсмены пробежали спринт 10 км, а на следующий только 7,5 км, имитируя эстафетный этап с запасными патронами.

Наиболее высокое место среди украинцев стал Артем Прима, который отстрелял без промахов, отстав от победителя Натана Смита на 41,5 секунды. Пятым стал один из лидеров "желто-синих" Сергей Семенов (0+0) +1:05,9 мин. На 14-й строчке оказался Руслан Ткаленко, 19-й Александр Жирный, 23-й - Владимир Семаков, 24-й - Артем Тищенко.

Заметим, что первые три места в гонке завоевали канадские биатлонисты Натан Смит, Брендан Грин и Скотт Гоу соответственно.

Как сообщал УНН, украинский биатлонист попал в топ-3 в дебютной контрольной гонке сезона.

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