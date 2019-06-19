Двоє українців потрапили до числа відкриттів чемпіонату світу U-20
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Авторитетне спортивне видання "Bleacher Report" склало рейтинг з десяти футболістів, які проявили себе на молодіжному чемпіонаті світу, передає УНН.
Воротар збірної України Андрій Лунін замкнув десятку кращих. Натомість півзахисник київського "Динамо" Сергій Булеца виявився на другій позиції.
Очолив генерацію 18-річний представник Еквадору Гонсало Плата. На третьому щаблі опинився Джанлука Скамакка із Італії, який представляє ФК "Сассуоло".
Відзначимо, що два гравці до списку генерували збірні України, Еквадору та Італії.
Як повідомляв УНН, представники "жовто-блакитних" отримали індивідуальні призи за підсумком планетарної першості.