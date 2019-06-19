Двое украинцев попали в число открытий чемпионата мира U-20

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин замкнул десятку лучших. Зато полузащитник киевского "Динамо" Сергей Булеца оказался на второй позиции.

Возглавил генерацию 18-летний представитель Эквадора Гонсало Плата. На третьей ступени оказался Джанлука Скамакка с Италии, представляющий ФК "Сассуоло".

Отметим, что два игрока в список генерировали сборные Украины, Эквадора и Италии.

Как сообщал УНН, представители "желто-синих" получили индивидуальные призы по итогам планетарного первенства.