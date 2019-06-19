Двое украинцев попали в число открытий чемпионата мира U-20
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Авторитетное спортивное издание "Bleacher Report" составило рейтинг из десяти футболистов, которые проявили себя на молодежном чемпионате мира, передает УНН.
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин замкнул десятку лучших. Зато полузащитник киевского "Динамо" Сергей Булеца оказался на второй позиции.
Возглавил генерацию 18-летний представитель Эквадора Гонсало Плата. На третьей ступени оказался Джанлука Скамакка с Италии, представляющий ФК "Сассуоло".
Отметим, что два игрока в список генерировали сборные Украины, Эквадора и Италии.
Как сообщал УНН, представители "желто-синих" получили индивидуальные призы по итогам планетарного первенства.