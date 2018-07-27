Двоє українців незаконно ввезли до Польщі порошок з дорогоцінними металами
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Двоє громадян України намагалися провезти через кордон у Медиці елементи автомобільних каталізаторів. Порошок, що містив дорогоцінні метали, вони хотіли ввезти до Польщі з метою продажу. Контрабандистів було затримано у ході перевірки їхнього транспорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".
"У кожному з транспортних засобів виявлено паперову упаковку масою приблизно 25 кілограмів. Після відкриття мішків прикордонники виявили, що в обох випадках замість цементу всередині знаходяться перемелені внутрішні елементи автомобільних каталізаторів. Обидва водії, 43-річний і 34-річний громадяни України, призналися у контрабанді, пояснюючи, що мали намір продати цей товар з польського боку кордону", - розповідає Едита Хабовська з податкової адміністрації.
Воєводський інспектор охорони навколишнього середовища визнав конфіскований порошок з каталізаторів відходами, яких не можна ввозити до Польщі.
Від початку року податківці з Підкарпаття завадили введенню до нелегального обігу майже 200 кг і 11,5 літрів відходів різного типу.
Нагадаємо, в Одесі судитимуть громадянина Туреччини за контрабанду 3 кг кокаїну.