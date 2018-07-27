Двое украинцев незаконно ввезли в Польшу порошок с драгоценными металлами
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Двое граждан Украины пытались провезти через границу в Медыке элементы автомобильных катализаторов. Порошок, содержащий драгоценные металлы, они хотели ввезти в Польшу с целью продажи. Контрабандистов задержали в ходе проверки их транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
"В каждом из транспортных средств выявлено бумажную упаковку массой примерно 25 кг. После открытия мешков пограничники обнаружили, что в обоих случаях вместо цемента внутри находятся перемолотые внутренние элементы автомобильных катализаторов. Оба водителя, 43-летний и 34-летний граждане Украины, признались в контрабанде , объясняя, что намеревались продать этот товар с польской стороны границы", - рассказывает Эдита Хабовского из налоговой администрации.
Воеводский инспектор охраны окружающей среды признал конфискованный порошок из катализаторов отходами, которые нельзя ввозить в Польшу.
С начала года налоговики с Прикарпатья помешали введению в нелегального оборота почти 200 кг и 11,5 литров отходов различного типа.
Напомним, в Одессе будут судить гражданина Турции за контрабанду 3 кг кокаина.