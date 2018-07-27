Двое украинцев незаконно ввезли в Польшу порошок с драгоценными металлами

"В каждом из транспортных средств выявлено бумажную упаковку массой примерно 25 кг. После открытия мешков пограничники обнаружили, что в обоих случаях вместо цемента внутри находятся перемолотые внутренние элементы автомобильных катализаторов. Оба водителя, 43-летний и 34-летний граждане Украины, признались в контрабанде , объясняя, что намеревались продать этот товар с польской стороны границы", - рассказывает Эдита Хабовского из налоговой администрации.

Воеводский инспектор охраны окружающей среды признал конфискованный порошок из катализаторов отходами, которые нельзя ввозить в Польшу.

С начала года налоговики с Прикарпатья помешали введению в нелегального оборота почти 200 кг и 11,5 литров отходов различного типа.



Напомним, в Одессе будут судить гражданина Турции за контрабанду 3 кг кокаина.