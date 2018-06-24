Двоє українців намагалися вивезти з України дітей по "липових" дозволах
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Минулої доби прикордонники Чернівецького загону на кордоні з Румунією викрили підроблені дозволи на вивіз двох неповнолітніх з України. Про це повідомив прес-центр Держприкордонслужби, передає УНН.
"Громадянин України, що прямував із донькою 2008 року народження до Румунії через пункт пропуску "Порубне", пред'явив правоохоронцям підроблений дозвіл на вивіз дитини від матері. Нотаріально засвідчена заява, видана Генконсульством України в Мілані, не відповідала офіційному зразку та мала ознаки підробки", – йдеться в повідомленні.
З таким самим дозволом ще одна українка спробувала перетнути держкордон із сином 2006 року народження у цьому ж пункті пропуску.
Громадян України разом з дітьми передали до правоохоронних органів. За цими фактами поінформовано Нацполіцію про виявлення ознак правопорушень ч.4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) КК України.
Нагадаємо, прикордонники Житомирського загону затримали громадянина Азербайджану, який намагався в обхід пункту "Майдан-Копищанський" потрапити до Білорусі.