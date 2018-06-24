Двое украинцев пытались вывезти из Украины детей по "липовым" разрешениям

"Гражданин Украины, который следовал с дочерью 2008 года рождения в Румынию через пункт пропуска "Порубное", предъявил правоохранителям поддельное разрешение на вывоз ребенка от матери. Нотариально заверенное заявление, выданое генконсульством Украины в Милане, не отвечало официальному образцу и имело признаки подделки", - говорится в сообщении.

С таким же разрешением еще одна украинка попыталась пересечь госграницу с сыном 2006 года рождения в этом же пункте пропуска.

Граждан Украины вместе с детьми передали в правоохранительные органы. По этим фактам проинформирована Нацполиция об обнаружении признаков правонарушений ч.4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК Украины.

Напомним, пограничники Житомирского отряда задержали гражданина Азербайджана, который пытался в обход пункта "Майдан-Копищанский" попасть в Беларусь.