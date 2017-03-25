Двоє українських військових загинули за добу в зоні АТО

"Минулої доби внаслідок бойових дій в зоні АТО загинуло двоє українських військових, ще один отримав поранення", - сказав він.

Нагадаємо, за минулу добу, з 24 на 25 березня, у зоні проведення АТО бойовики 78 разів обстріляли позиції українських військових. У штабі АТО вказали, що ситуація залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України.