Двоє українських військових загинули за добу в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій в зоні АТО загинули двоє українських військових, ще один отримав поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"Минулої доби внаслідок бойових дій в зоні АТО загинуло двоє українських військових, ще один отримав поранення", - сказав він.
Нагадаємо, за минулу добу, з 24 на 25 березня, у зоні проведення АТО бойовики 78 разів обстріляли позиції українських військових. У штабі АТО вказали, що ситуація залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України.