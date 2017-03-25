Двое украинских военных погибли за сутки в зоне АТО

"За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО погибли два украинских военных, еще один получил ранения", - сказал он.

Напомним, за минувшие сутки, с 24 на 25 марта в зоне проведения АТО боевики 78 раз обстреляли позиции украинских военных. В штабе АТО указали, что ситуация остается напряженной, но контролируемой Вооруженными силами Украины.