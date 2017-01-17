Двоє українських військових поранено за добу в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Минулої доби в зоні проведення АТО ніхто з військовослужбовців ЗСУ не загинув, проте на Луганщині двоє підірвалися на вибуховому пристрої. Про це під час брифінгу у вівторок повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців у лавах Збройних сил України не було. Двоє наших військових зазнали поранення, це сталося у Попаснянському районі внаслідок підриву на вибуховому пристрої", - зазначив він.
Як повідомляв УНН, за даними речника Міноборони з питань АТО, 15 січня в зоні проведення антитерористичної операції загиблих українських військових не було, проте один боєць зазнав поранень.