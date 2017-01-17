Двоє українських військових поранено за добу в зоні АТО

"За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців у лавах Збройних сил України не було. Двоє наших військових зазнали поранення, це сталося у Попаснянському районі внаслідок підриву на вибуховому пристрої", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, за даними речника Міноборони з питань АТО, 15 січня в зоні проведення антитерористичної операції загиблих українських військових не було, проте один боєць зазнав поранень.