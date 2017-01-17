Двоих украинских военных ранили за сутки в зоне АТО

"За прошедшие сутки, в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих в рядах Вооруженных сил Украины не было. Двое наших военных получили ранения, это произошло в Попаснянском районе в результате подрыва на взрывном устройстве", - отметил он.

Как сообщал УНН, по данным представителя Минобороны по АТО, 15 января в зоне проведения антитеррористической операции погибших украинских военных не было, однако один боец получил ранения.