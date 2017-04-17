Двоє українських військових отримали поранення минулої доби в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців отримали поранення та травмування. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, двоє воїнів отримали поранення та травмування”, — сказав А. Лисенко.
Як повідомляв УНН, за інформацією прес-центру штабу АТО, бойовики за добу, 16 квітня, 22 рази обстріляли позиції сил АТО.