Двоє українських військових отримали поранення минулої доби в зоні АТО

“За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, двоє воїнів отримали поранення та травмування”, — сказав А. Лисенко.

Як повідомляв УНН, за інформацією прес-центру штабу АТО, бойовики за добу, 16 квітня, 22 рази обстріляли позиції сил АТО.