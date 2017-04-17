Двое украинских военных получили ранения прошедшие сутки в зоне АТО

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, двое воинов получили ранения и травмы", - сказал А.Лысенко.

Как сообщал УНН, по информации пресс-центра штаба АТО, боевики за сутки, 16 апреля, 22 раза обстреляли позиции сил АТО.