Двое украинских военных получили ранения прошедшие сутки в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения и травмы. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, двое воинов получили ранения и травмы", - сказал А.Лысенко.
Как сообщал УНН, по информации пресс-центра штаба АТО, боевики за сутки, 16 апреля, 22 раза обстреляли позиции сил АТО.