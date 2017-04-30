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Двоє українських студентів більше місяця просиділи в СІЗО у Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Двох українських студентів 19-річного Івана Даниленко та 18-річний Романа Легара затримали у Мінську 24 березня для з'ясування особи і більше місяця протримали в СІЗО. Про це повідомила адвокат українців Марія Колесова-Гуділіна, передає УНН із посиланням на TYT.by.

Двоє українських студентів більше місяця просиділи в СІЗО у Білорусі

Проте, за даними видання, українські студенти учора повернулись додому.

Адвокат розповіла, що купила 28 квітня квитки на літак до Києва для затриманих студентів і відвезла копії до Фрунзенського відділу по громадянству і міграції. Після чого 29 квітня відбулася процедура висилки в примусовому порядку.

"Молодих людей доставили в аеропорт під конвоєм. Близько 18 години вечора вони відлетіли до Києва. Приблизно через годину хлопці повідомили адвокату, що вже знаходяться разом з батьками", - йдеться у повідомленні.

Як пише видання, адвокат пояснила, що І.Даниленко та Р.Легара притягнули до адміністративної відповідальності за те, що перебували без документів під час затримання. Їм заборонили в'їзд до Білорусі на 10 років. Також адвокат зазначила незадовільні умови утримання її клієнтів.

"Хлопці прибули до Мінська 24 березня. В ніч з 23 на 24 березня вони робили пересадку в Гомелі з автобуса на поїзд. В день прибуття в столицю їх затримали співробітники в цивільному прямо на вулиці. Спочатку молоді люди провели ніч в РУВС, а потім були відправлені для встановлення особи в ЦІП (Центр ізоляції правопорушників - ред.) на Окрестина.

Пізніше з'ясувалося, що студенти проходять свідками у кримінальній справі про підпал Гомельської податкової. 28 березня слідчі з Гомеля допитали Даниленко та Легара. Молоді люди заявили, що навіть не були біля будівлі податкової", - йдеться у повідомленні.

У той же час, за словами родичів затриманих, ті приїхали до Мінська, щоб подивитися місто, їх поїздка не була пов'язана з проведенням акції на День Волі 25 березня. Київ направляв в МЗС Білорусі ноту через затримань громадян України.

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