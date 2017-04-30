Двое украинских студентов больше месяца просидели в СИЗО в Беларуси

Однако, по данным издания, украинские студенты вчера вернулись домой.

Адвокат рассказала, что купила 28 апреля билеты на самолет в Киев для задержанных студентов и отвезла копии в Фрунзенский отдел по гражданству и миграции. После чего 29 апреля состоялась процедура высылки в принудительном порядке.

"Молодых людей доставили в аэропорт под конвоем. Около 18 часов вечера они улетели в Киев. Примерно через час ребята сообщили адвокату, что уже находятся вместе с родителями", - говорится в сообщении.

Как пишет издание, адвокат пояснила, что И.Даниленко и Р.Легара привлекли к административной ответственности за то, что находились без документов во время задержания. Им запретили въезд в Беларусь на 10 лет. Также адвокат отметила неудовлетворительные условия содержания ее клиентов.

"Ребята прибыли в Минск 24 марта. В ночь с 23 на 24 марта они делали пересадку в Гомеле с автобуса на поезд. В день прибытия в столицу их задержали сотрудники в штатском прямо на улице. Сначала молодые люди провели ночь в РУВД, а затем были отправлены для установления личности в ЦИП (Центр изоляции правонарушителей - ред.) на Окрестина.

Позже выяснилось, что студенты проходят свидетелями по уголовному делу о поджоге Гомельской налоговой. 28 марта следователи из Гомеля допросили Даниленко и Легара. Молодые люди заявили, что даже не были у здания налоговой", - говорится в сообщении.

В то же время, по словам родственников задержанных, те приехали в Минск, чтобы посмотреть город, их поездка не была связана с проведением акции на День Воли 25 марта. Киев направлял в МИД Беларуси ноту из-за задержаний граждан Украины.