Двоє українських політв'язнів написали листи з російських тюрем
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко отримала листи від українських політв'язнів Кремля Станіслава Клиха і Рустема Ваітова. Про це вона написала у Facebook, передає УНН.
"Головне в цих листах — речення українською "До зустрічі!". Бранці слідкують за новинами з України, дякують всім за листи і підтримку в'язнів та їх родин, дуже сподіваються на звільнення", - зазначила Геращенко.
Вона вказала на те, що упродовж минулого року Україна робила неодноразові спроби звільнити політв'язнів, в рамках мінської групи і через Обмудсмена передавала пропозиції про формати обміну, однак "Кремль зайняв деструктивну позицію і заблокував будь які спроби вирішення гуманітарних питань".
"Я написала всім політв‘язням і військовополоненим листи, в яких поінформувала, що прийняла рішення про відставку з посади уповноваженого по Донбасу і учасника гуманітарної групи в Мінську. Але і надалі як політик і як громадський діяч буду всіма силами їх підтримувати і сприяти звільненню", - зазначила Геращенко.
Крім того, вона закликала писати політв'язням слова підтримки і новини з України.
Як повідомляв УНН, раніше український політв’язень Станіслав Клих, який незаконно утримується на території Челябінської області РФ, оголосив голодування.
Верховний суд Чеченської Республіки РФ присудив Станіславу Клиху 20 років позбавлення волі.
За версією російського слідства, Станіслав Клих і Микола Карпюк, брали участь у Першій Чеченській війні проти російських федеральних сил у складі збройних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.
Також нагадаємо, що Рустема Ваітова у Криму затримали за підозрою в участі у міжнародній ісламській політичної партії "Хізб ут-Тахрір", забороненій в РФ.