Двоє українських боксерів проведуть титульний бій у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопад. УНН. В рамках дебютного шоу промоутерської кампанії "Ulions Boxing Promotions" відбудеться титульний бій українця Владислава Сіренка, передає УНН з посиланням на сторінку промоутерської кампанії у Facebook.
Один з найперспективніших українських супертяжів (192 см, 113 кг) в грудні у Києві проведе поєдинок за вакантний пояс WBC Asia.
Суперником 25-річного Сіренка, який має 14 перемог в 14 поєдинках (13 нокаутів) стане співвітчизник 29-річний Костянтин Довбищенко.
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Довбищенко (185 см, 110 кг) попередні два бої програв, але провів їх проти провідних українських бійців дивізіону - Андрія Руденка та Олександра Захожого.
Додамо, Сіренко наразі є чинним володарем поясів WBF International, "German International" та "EBP" в суперважкій вазі.