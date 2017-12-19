Двоє українських боксерів отримали нагороду "Золотий мангуст-2017"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Традиційно наприкінці року в Одесі пройшла одна із найбільш масштабних спортивних подій року в нашій державі — вручення міжнародної спортивної премії “Золотий мангуст”. Про це інформує Федерація боксу України, передає УНН.
За весь час проведення від Федерації боксу України переможцями та володарями премії “Золотий Мангуст”, яку в спортивних колах називають “спортивним Оскаром”, ставали такі прославлені українські боксери, як: Василь Ломаченко, Олександр Усик, Олександр Гвоздик та ін. А вже цього року скарбничка здобутих “спортивних Оскарів” поповнилась ще трьома відзнаками. Їх володарями стали:
• найкращий боксер чемпіонату світу 2017, чемпіон Європи 2017 — Олександр Хижняк;
• тренер чемпіона світу та Європи 2017 — Олександр Хижняк;
• срібний призер чемпіонату Європи 2017 — Микола Буценко.
Окрім того, нагороди в цьому році отримали майстри спорту по тхеквондо сестри Моісеєнко, переможець чемпіонату Китаю по ММА Раул Туталаурі, чемпіон Європи і світу по дзюдо Зелін Кацоєв, чемпіон з пляжної боротьбі Семен Радулов та інші.
Зазначається, що переможці спортивної премії отримали коштовні статуетки та відзнаки.
Додамо також, у цьогорічній церемонії нагороди отримали 40 найкращих спортсменів, тренерів, спортивних діячів, меценатів. Варто також відмітити, що лауреатами премії “Золотий мангуст” 2017 стали представники 10 країн світу, що стало абсолютним рекордом за усі часи проведення премії.
Нагадаємо, авторитетне видання World Boxing News віднесло чотирьох представників України з боксу до числа претендентів різноманітних номінацій за підсумками 2017 року.