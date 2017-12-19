Двое украинских боксеров получили награду "Золотой мангуст-2017"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Традиционно в конце года в Одессе прошло одно из самых масштабных спортивных событий года в нашем государстве — вручение международной спортивной премии “Золотой мангуст”. Об этом сообщает Федерация бокса Украины, передает УНН.
За все время проведения от Федерации бокса Украины победителями и обладателями премии “Золотой Мангуст”, которую в спортивных кругах называют “спортивным Оскаром”, становились такие прославленные украинские боксеры, как: Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Гвоздик и др. А уже в этом году копилка полученных “спортивных Оскаров” пополнилась еще тремя наградами. Их обладателями стали:
• лучший боксер чемпионата мира 2017, чемпион Европы 2017 — Александр Хижняк;
• тренер чемпиона мира и Европы 2017 — Александр Хижняк;
• серебряный призер чемпионата Европы 2017 — Николай Буценко.
Кроме того, награды в этом году получили мастера спорта по тхэквондо сестры Моисеенко, победитель чемпионата Китая по ММА Раул Туталаури, чемпион Европы и мира по дзюдо Зелин Кацоев, чемпион по пляжной борьбе Семен Радулов и другие.
Отмечается, что победители спортивной премии получили ценные статуэтки и награды.
Добавим также, что в нынешней церемонии награды получили 40 лучших спортсменов, тренеров, спортивных деятелей, меценатов. Стоит также отметить, что лауреатами премии “Золотой мангуст” 2017 стали представители 10 стран мира, что стало абсолютным рекордом за все время проведения премии.
Напомним, авторитетное издание World Boxing News унесло четыре представителя Украины по боксу в число претендентов различных номинаций по итогам 2017 года.