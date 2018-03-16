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Двоє українських біатлоністів увійшли до очкової зони спринту Кубку світу в Норвегії

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Чоловічий спринт завершив програму першого змагального дня передостаннього в сезоні, восьмого етапу Кубку світу з біатлону, що проходить у Голлменколені (Норвегія), інформує УНН з посиланням на сайт IBU.

Переможцем вперше в кар’єрі став норвежець Хенрік Дабе-Лунд з часом 26 хвилин, 10,3 секунди при точній стрільбі. Один промах завадив іншому господарю Йоханесу Бьо одержати “золото” +6,1 с. Трійку призерів замкнув француз Мартен Фуркад (0) +7,1 с

Щодо українців, то двоє зуміли набрати залікові бали, потрапивши до топ-40. Дмитро Підручний став 21-м (1) +1:02,3 хв, а Артем Прима 33-м (1) +1:20 хв. Інші українці розмістилися в нижній половині пелетону — Сємаков 72-й (3), Ткаленко 77-й (2), Артем Тищенко 95-й (2).

Додамо, що даний етап Кубку світу продовжиться 17-го березня естафетою у жінок та персьютом у чоловіків.

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