Двое украинских биатлониста вошли в очковой зоны спринта Кубка мира в Норвегии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Мужской спринт завершил программу первого соревновательного дня предпоследнего в сезоне, восьмого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в Голлменколене (Норвегия), информирует УНН со ссылкой на сайт IBU.
Победителем впервые в карьере стал норвежец Хенрик Дабе-Лунд со временем 26 минут, 10,3 секунды при точной стрельбе. Один промах помешал другому хозяину Йоханесу Бё получить “золото” +6,1 с. Тройку призеров замкнул француз Мартен Фуркад (0) +7,1 с
Относительно украинцев, то двое сумели набрать зачетные баллы, попав в топ-40. Дмитрий Подручный стал 21-м (1) +1:02,3 мин, а Артем Прима 33-м (1) +1:20 мин. Другие украинцы разместились в нижней половине пелетона — Семаков 72-й (3), Ткаленко 77-й (2), Артем Тищенко 95-й (2).
Добавим, что данный этап Кубка мира продолжится 17 марта эстафетой у женщин и персьюте у мужчин.