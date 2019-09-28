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Двоє українок вийшли у фінал ЧС з легкої атлетики

Київ • УНН

 • 9690 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Українські стрибунки у висоту успішно подолали кваліфікаційний раунд в рамках стартового дня чемпіонату світу з легкої атлетики в Досі, повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.

Двоє українок вийшли у фінал ЧС з легкої атлетики

Дебютантка змагань планетарної першості Ярослава Магучіх з результатом 1,94 метри подолала кваліфікацію зі стрибків у висоту і вийшла до фіналу.

“Певно, сьогодні все ж хвилювалася, тому і не змогла всі висоти подолати з першої спроби. Я була готова до цього, адже підготувалася, у мене були старти, але коли виходиш виступати за України, то відчуваєш такі емоції! Ти розумієш, що повинна стрибнути. Так само розумієш, що змагалася з цими суперницями багато разів, але тут все по-новому. Після кваліфікації вже легше себе почуваю. Сподіваюся, у фіналі все буде добре”, — наголосила Магучіх.

Відзначимо також і виступ Юлії Левченко. У кваліфікації зі стрибків у висоту вона з першої спроби долала планку і з результатом 1,92 метри вийшла до фіналу.

Зауважимо, що фінальний раунд у даній програмі пройде у Досі 30 вересня.

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