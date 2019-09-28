Двое украинок вышли в финал ЧМ по легкой атлетике
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Украинские прыгуньи в высоту успешно преодолели квалификационный раунд в рамках стартового дня чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе, сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.
Дебютантка соревнований планетарного первенства Ярослава Магучих с результатом 1,94 метра преодолела квалификацию в прыжках в высоту и вышла в финал.
"Вероятно, сегодня все же волновалась, потому и не смогла все высоты преодолеть с первой попытки. Я была готова к этому, ведь подготовилась, у меня были старты, но когда выходишь выступать за Украину, то чувствуешь такие эмоции! Ты понимаешь, что должна прыгнуть. Так же понимаешь, что соревновалась с этими соперницами много раз, но здесь все по-новому. После квалификации уже легче себя чувствую. Надеюсь, в финале все будет хорошо", - подчеркнула Магучих.
Отметим также и выступление Юлии Левченко. В квалификации по прыжкам в высоту она с первой попытки преодолевала планку и с результатом 1,92 метра вышла в финал.
Заметим, что финальный раунд в данной программе пройдет в Дохе 30 сентября.