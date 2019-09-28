Двое украинок вышли в финал ЧМ по легкой атлетике

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 42978 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 86891 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 86205 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 138583 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 189515 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 174316 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 222930 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 203033 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 451806 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 235501 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
3.5м/с
57%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 72487 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

08:40 • 17242 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 47472 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

09:28 • 20854 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 45266 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 214265 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 197592 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 283786 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 451806 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 551068 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 138583 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 67245 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 64486 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 70424 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 100767 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Двое украинок вышли в финал ЧМ по легкой атлетике

Киев • УНН

 • 9690 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Украинские прыгуньи в высоту успешно преодолели квалификационный раунд в рамках стартового дня чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе, сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.

Двое украинок вышли в финал ЧМ по легкой атлетике

Дебютантка соревнований планетарного первенства Ярослава Магучих с результатом 1,94 метра преодолела квалификацию в прыжках в высоту и вышла в финал.

"Вероятно, сегодня все же волновалась, потому и не смогла все высоты преодолеть с первой попытки. Я была готова к этому, ведь подготовилась, у меня были старты, но когда выходишь выступать за Украину, то чувствуешь такие эмоции! Ты понимаешь, что должна прыгнуть. Так же понимаешь, что соревновалась с этими соперницами много раз, но здесь все по-новому. После квалификации уже легче себя чувствую. Надеюсь, в финале все будет хорошо", - подчеркнула Магучих.

Отметим также и выступление Юлии Левченко. В квалификации по прыжкам в высоту она с первой попытки преодолевала планку и с результатом 1,92 метра вышла в финал.

Заметим, что финальный раунд в данной программе пройдет в Дохе 30 сентября.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,303.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,748.69