Двоє туристів заблукали під час сходження на Говерлу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Рятувальники знайшли туристів, які заблукали під час сходження на Говерлу. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Івано-Франківської області.
Вчора, 29 грудня о 13:20 до рятувальників надійшло повідомлення, що на горі Говерла біля селища Ворохта заблукали двоє туристів з Києва.
О 13:25 для проведення пошуково-рятувальних робіт виїхали 6 рятувальників Ворохтянського пошуково-рятувального відділення гірської пошуково-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення та 1 одиниця техніки.
О 16:40 гірські рятувальники знайшли туристів і доставили їх до місця тимчасового проживання, туристичної бази “Заросляк”, стан мандрівників задовільний.