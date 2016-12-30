Двоє туристів заблукали під час сходження на Говерлу

Вчора, 29 грудня о 13:20 до рятувальників надійшло повідомлення, що на горі Говерла біля селища Ворохта заблукали двоє туристів з Києва.

О 13:25 для проведення пошуково-рятувальних робіт виїхали 6 рятувальників Ворохтянського пошуково-рятувального відділення гірської пошуково-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення та 1 одиниця техніки.

О 16:40 гірські рятувальники знайшли туристів і доставили їх до місця тимчасового проживання, туристичної бази “Заросляк”, стан мандрівників задовільний.