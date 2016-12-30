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Двое туристов заблудились во время восхождения на Говерлу

Двое туристов заблудились во время восхождения на Говерлу

Киев • УНН

 • 8669 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Спасатели нашли заблудившихся во время восхождения на Говерлу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Ивано-Франковской области.

Вчера, 29 декабря в 13:20 к спасателям поступило сообщение, что на горе Говерла возле поселка Ворохта заблудились двое туристов из Киева.

В 13:25 для проведения поисково-спасательных работ выехали 6 спасателей Ворохтянского поисково-спасательного отделения горной поисково-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и 1 единица техники.

В 16:40 горные спасатели нашли туристов и доставили их к месту временного проживания, туристической базе "Заросляк", состояние путешественников удовлетворительное.

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