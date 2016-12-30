Двое туристов заблудились во время восхождения на Говерлу
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Спасатели нашли заблудившихся во время восхождения на Говерлу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Ивано-Франковской области.
Вчера, 29 декабря в 13:20 к спасателям поступило сообщение, что на горе Говерла возле поселка Ворохта заблудились двое туристов из Киева.
В 13:25 для проведения поисково-спасательных работ выехали 6 спасателей Ворохтянского поисково-спасательного отделения горной поисково-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и 1 единица техники.
В 16:40 горные спасатели нашли туристов и доставили их к месту временного проживания, туристической базе "Заросляк", состояние путешественников удовлетворительное.