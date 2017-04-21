Двоє цивільних були поранені минулого тижня на Донбасі – А.Хуг
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні минулого тижня зафіксувала поранення на Донбасі двох цивільних осіб. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови місії Александр Хуг, передає УНН.
“Минулого тижня ми зафіксували лише двох поранених цивільних осіб”, — сказав А.Хуг.
При цьому він відзначив, що протягом позаминулого тижня поранення отримали шестеро мирних жителів.
Як повідомляв УНН, за минулу добу в ході бойових дій на Донбасі двоє військовослужбовців загинули, ще вісім дістали поранення.