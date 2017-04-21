Двоє цивільних були поранені минулого тижня на Донбасі – А.Хуг

“Минулого тижня ми зафіксували лише двох поранених цивільних осіб”, — сказав А.Хуг.

При цьому він відзначив, що протягом позаминулого тижня поранення отримали шестеро мирних жителів.

Як повідомляв УНН, за минулу добу в ході бойових дій на Донбасі двоє військовослужбовців загинули, ще вісім дістали поранення.