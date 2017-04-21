Двое гражданских были ранены на прошлой неделе на Донбассе – А.Хуг

“На прошлой неделе мы зафиксировали только двух раненых гражданских лиц”, — сказал А.Хуг.

При этом он отметил, что на позапрошлой неделе ранения получили шесть мирных жителей.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в ходе боевых действий на Донбассе двое военнослужащих погибли, еще восемь получили ранения.