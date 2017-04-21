Двое гражданских были ранены на прошлой неделе на Донбассе – А.Хуг
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине на прошлой неделе зафиксировала на Донбассе получение ранений двумя гражданскими лицами. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель главы миссии Александр Хуг, передает УНН.
“На прошлой неделе мы зафиксировали только двух раненых гражданских лиц”, — сказал А.Хуг.
При этом он отметил, что на позапрошлой неделе ранения получили шесть мирных жителей.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в ходе боевых действий на Донбассе двое военнослужащих погибли, еще восемь получили ранения.