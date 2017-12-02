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Двоє смертниць підірвали себе на ринку в Нігерії

Двоє смертниць підірвали себе на ринку в Нігерії

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Двоє смертниць підірвали себе на ринку в північно-східному нігерійському штаті Борно, у результаті чого загинули щонайменше 13 осіб та ще 53 отримали поранення. Про це повідомляє DW, передає УНН.

За словами представників рятувальних служб, одна зі смертниць підірвала себе біля пункту видачі гуманітарної допомоги від неурядової організації. Вона стояла разом з іншими у черзі і виглядала спокійною. Інша смертниця не вбила нікого, окрім себе, однак поранила кількох осіб.

Жодне терористичне угруповання не взяло поки що на себе відповідальності за цю атаку, однак в цьому регіоні активно діє "Боко Харам", союзниця ісламістської терористичної організації "Ісламська держава".

Як повідомляв УНН, у Нігерії внаслідок вибуху в мечеті загинуло щонайменше 50 людей.

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