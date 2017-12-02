Двое смертниц подорвали себя на рынке в Нигерии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Двое смертниц подорвали себя на рынке в северо-восточном нигерийском штате Борно, в результате чего погибли по меньшей мере 13 человек и еще 53 получили ранения. Об этом сообщает DW, передает УНН.
По словам представителей спасательных служб, одна из смертниц подорвала себя возле пункта выдачи гуманитарной помощи от неправительственной организации. Она стояла вместе с другими в очереди и выглядела спокойной. Другая смертница не убила никого, кроме себя, однако ранила нескольких человек.
Ни одна террористическая группировка не взяла пока на себя ответственность за эту атаку, однако в этом регионе активно действует "Боко Харам", союзница исламистской террористической организации "Исламское государство".
Как сообщал УНН, в Нигерии в результате взрыва в мечети погибли по меньшей мере 50 человек.