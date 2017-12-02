Двое смертниц подорвали себя на рынке в Нигерии

По словам представителей спасательных служб, одна из смертниц подорвала себя возле пункта выдачи гуманитарной помощи от неправительственной организации. Она стояла вместе с другими в очереди и выглядела спокойной. Другая смертница не убила никого, кроме себя, однако ранила нескольких человек.

Ни одна террористическая группировка не взяла пока на себя ответственность за эту атаку, однако в этом регионе активно действует "Боко Харам", союзница исламистской террористической организации "Исламское государство".

Как сообщал УНН, в Нигерии в результате взрыва в мечети погибли по меньшей мере 50 человек.