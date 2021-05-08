Двоє росіян визнали себе винними в кібертаках на США, що завдали збитків на мільйони доларів

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Провину визнали громадяни Росії Олександр Гричишкін і Андрій Скворцов, Олександр Скородумов з Литви і громадянин Естонії Павло Стассі.

Відзначається, що четверо громадян визнали провину в змові з метою участі в корумпованій організації, що знаходиться під впливом організованих злочинних угруповань (RICO). Організація виникла після того, як вони з 2008 по 2015 рік надавали послуги з "куленепробивного" хостингу, який хакери використовували для поширення шкідливих програм і атак на фінансові організації і постраждалих осіб по всіх Сполучених Штатах.

"Група орендувала IP-адреси, сервери та домени для клієнтів-кіберзлочинців, які використовували цю технічну інфраструктуру для поширення шкідливих програм, що використовуються для отримання доступу до комп'ютерів жертв, формування бот-мереж і крадіжки банківських облікових даних для використання в шахрайстві", - йдеться в повідомленні.

Дії чотирьох хакерів призвели до збитків у мільйони доларів. Кожному із них загрожує до 20 років увʼязнення.

Додамо

У грудні 2020 року російські хакери здійснили масштабну кібератаку Sunburst на держустанови США, унаслідок якої постраждали близько 250 великих підприємств, федеральних агентств і лабораторій США. Водночас Росія заперечує свою причетність до неї.