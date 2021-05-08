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Двое россиян признали себя виновными в кибертаках на США, которые нанесли ущерб на миллионы долларов

Киев  •  УНН

 • 19912 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Двое россиян признали себя виновными в обвинениях, связанных с распространением вирусных программ и кибератаками на финансовые организации и физических лиц в США. О причастности к делу заявили также два выходца из Литвы и Эстонии, сообщается на сайте Министерства юстиции США, информирует УНН.

Детали

Вину признали граждане России Александр Гричишкин и Андрей Скворцов, Александр Скородумов из Литвы и гражданин Эстонии Павел Стасси.

Отмечается, что четверо граждан признали вину в сговоре с целью участия в коррумпированной организации, находящейся под влиянием организованных преступных группировок (RICO). Организация возникла после того, как они с 2008 по 2015 год предоставляли услуги по "пуленепробиваемому" хостингу, который хакеры использовали для распространения вредоносных программ и атак на финансовые организации и пострадавших по всем Соединенным Штатам.

"Группа арендовала IP-адреса, серверы и домены для клиентов-киберпреступников, которые использовали эту техническую инфраструктуру для распространения вредоносных программ, используемых для получения доступа к компьютерам жертв, формирование бот-сетей и кражи банковских учетных данных для использования в мошенничестве" , - говорится в сообщении.

Действия четырех хакеров привели к убыткам в миллионы долларов. Каждому из них грозит до 20 лет заключения.

Добавим

В декабря 2020 года российские хакеры осуществили масштабную кибератаке Sunburst на госучреждения США, в результате которого пострадали около 250 крупных предприятий, федеральных агентств и лабораторий США. В то же время Россия отрицает свою причастность к ней.

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