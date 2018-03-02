Двоє посадовців ДМС брали по 800 грн за швидшу видачу біометричних паспортів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Правоохоронці затримали двох посадовців ДМС, які за 800 грн винагороди вирішували питання про пришвидшення видачі громадянам біометричних паспортів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.
"Увечері 1 березня під час одержання неправомірної вигоди правоохоронці затримали "на гарячому" працівників Державної міграційної служби України. Гроші брали за сприяння громадянам України в швидкому отриманні біометричних закордонних паспортів. Таксу встановили у розмірі 800 грн", - написав А.Лисенко.
Встановлено, що заступник начальника одного з відділів ДМС України за попередньою змовою із директором департаменту цього ж органу отримували від громадян України грошові кошти за вчинення дій з використанням службового становища, спрямованих на надання переваг таким особам в швидкому отриманні біометричних закордонних паспортів. На переконання працівників ДМСУ, факту сплати громадянами офіційних платежів було недостатньо для досягнення позитивного результату в отриманні закордонного паспорту.
Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної винагороди) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, упродовж 2017 року в Україні було оформлено 4 мільйони біометричних паспортів для виїзду за кордон.