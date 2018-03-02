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Двое чиновников ГМС брали по 800 грн за ускорение выдачи биометрических паспортов

Двое чиновников ГМС брали по 800 грн за ускорение выдачи биометрических паспортов

Киев  •  УНН

 • 9018 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Правоохранители задержали двух должностных лиц ГМС, которые за 800 грн вознаграждения решали вопрос об ускорении выдачи гражданам биометрических паспортов. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.

"Вечером 1 марта во время получения неправомерной выгоды правоохранители задержали "на горячем" работников Государственной миграционной службы Украины. Деньги брали за содействие гражданам Украины в быстром получении биометрических загранпаспортов. Таксу установили в размере 800 грн", - написал А.Лысенко.

Установлено, что заместитель начальника одного из отделов ГМС Украины по предварительному сговору с директором департамента этого же органа получали от граждан Украины денежные средства за совершение действий с использованием служебного положения, направленных на предоставление преимуществ таким лицам в быстром получении биометрических загранпаспортов. По мнению работников ГМСУ, факта уплаты гражданами официальных платежей было недостаточно для достижения положительного результата в получении загранпаспорта.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Напомним, в течение 2017 года в Украине было оформлено 4 миллиона биометрических паспортов для выезда за границу.

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