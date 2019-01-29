Двоє поранених співробітників "Води Донбасу" досі в лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Троє співробітників КП "Компанія "Вода Донбасу", які отримали поранення внаслідок обстрілу, наразі проходять лікування: двоє перебувають у лікарні, ще один лікується амбулаторно. Про це повідомили у КП "Компанія "Вода Донбасу" у відповідь на запит журналіста УНН.
"У теперішній час двоє співробітників перебувають у лікарні на стаціонарному лікуванні, один співробітник лікується амбулаторно", - зазначили у компанії.
Внаслідок обстрілу двоє співробітників отримали контузію, в одного – поранення м’яких тканин спини. У компанії зазначили, що всі вони отримують необхідні ліки.
На запитання, чи зверталася компанія до міжнародних організацій через інцидент, у КП відповіли: "КП "Компанія "Вода Донбасу" завжди інформує міжнародні місії про всі інциденти, які відбуваються внаслідок обстрілів".
Як повідомляв УНН, 10 січня внаслідок обстрілу в районі села Крута Балка Донецької області було поранено співробітників КП "Компанія "Вода Донбасу".