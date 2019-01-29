Двое раненых сотрудников "Воды Донбасса" до сих пор в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Трое сотрудников КП "Компания "Вода Донбасса", которые получили ранения в результате обстрела, пока проходят лечение: двое находятся в больнице, еще один лечится амбулаторно. Об этом сообщили в КП "Компания "Вода Донбасса" в ответ на запрос журналиста УНН.
"В настоящее время двое сотрудников находятся в больнице на стационарном лечении, один сотрудник лечится амбулаторно", - отметили в компании.
В результате обстрела двое сотрудников получили контузию, у одного - ранение мягких тканей спины. В компании отметили, что все они получают необходимые лекарства.
На вопрос, обращалась компания в международные организации из-за инцидента, в КП ответили: "КП "Компания "Вода Донбасса" всегда информирует международные миссии обо всех инцидентах, которые происходят в результате обстрелов".
Как сообщал УНН, 10 января в результате обстрела в районе села Крутая Балка Донецкой области было ранено сотрудников КП "Компания "Вода Донбасса".