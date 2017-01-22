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Двоє підлітків отруїлись алкоголем на Рівненщині

Двоє підлітків отруїлись алкоголем на Рівненщині

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 22 січня. УНН. Двоє підлітків потрапили до Володимирецької центральної районної лікарні з отруєнням алкоголем. Про це УНН повідомили у Володимирецькому райвідділі поліції.

В 15-річного юнака була алкогольна інтоксикація. Підлітку надавали допомогу в реанімації.

Також до лікарні госпіталізували 16-річного юнака. У нього діагностували гостре отруєння сурогатами алкоголю. Хлопець вже повернувся додому.

Обставини обох пригод з’ясовують поліцейські.

Як повідомляв УНН, 15 січня дві дівчини з Краматорська на Донеччині 15 і 14 років, учениці 9 класу, були доставлені в лікарню в стані гострого алкогольного отруєння.

Українські Національні Новини

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