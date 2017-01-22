Двоє підлітків отруїлись алкоголем на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 22 січня. УНН. Двоє підлітків потрапили до Володимирецької центральної районної лікарні з отруєнням алкоголем. Про це УНН повідомили у Володимирецькому райвідділі поліції.
В 15-річного юнака була алкогольна інтоксикація. Підлітку надавали допомогу в реанімації.
Також до лікарні госпіталізували 16-річного юнака. У нього діагностували гостре отруєння сурогатами алкоголю. Хлопець вже повернувся додому.
Обставини обох пригод з’ясовують поліцейські.
Як повідомляв УНН, 15 січня дві дівчини з Краматорська на Донеччині 15 і 14 років, учениці 9 класу, були доставлені в лікарню в стані гострого алкогольного отруєння.