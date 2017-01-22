Двое подростков отравились алкоголем в Ровенской области

У 15-летнего юноши была алкогольная интоксикация. Подростку оказывали помощь в реанимации.

Также в больницу госпитализировали 16-летнего юношу. У него диагностировали острое отравление суррогатами алкоголя. Парень уже вернулся домой.

Обстоятельства обоих происшествий выясняют полицейские.

Как сообщал УНН, 15 января две девушки из Краматорска Донецкой области 15 и 14 лет, ученицы 9 класса, были доставлены в больницу в состоянии острого алкогольного отравления.