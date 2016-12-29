Двоє парубків у Запоріжжі потрапили під кригу, одного врятували
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 29 грудня. УНН. Щойно у Заводському районі Запоріжжя двоє хлопців провалилися під кригу. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел.
Одного парубка встигли витягти рибалки, які знаходились поруч. Інший залишився у льодяній воді під кригою.
Наразі на місці події працюють лікарі швидкої допомоги та поліцейські. Очікують на приїзд рятувальників для того, щоб вони дістали тіло другого хлопця.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, автомобіль провалився під кригу на Десні в Чернігові.