Двоє парубків у Запоріжжі потрапили під кригу, одного врятували

Одного парубка встигли витягти рибалки, які знаходились поруч. Інший залишився у льодяній воді під кригою.

Наразі на місці події працюють лікарі швидкої допомоги та поліцейські. Очікують на приїзд рятувальників для того, щоб вони дістали тіло другого хлопця.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, автомобіль провалився під кригу на Десні в Чернігові.