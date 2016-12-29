Двое парней в Запорожье попали под лед, одного спасли
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Только что в Заводском районе Запорожья двое ребят провалились под лед. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников.
Одного парня успели вытащить рыбаки, находившиеся рядом. Другой остался в ледяной воде подо льдом.
Сейчас на месте происшествия работают врачи скорой помощи и полицейские. Ожидают приезда спасателей для того, чтобы они достали тело второго мальчика.
Напомним, как сообщал УНН, автомобиль провалился под лед на Десне в Чернигове.