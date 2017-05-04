Двоє миколаївських поліцейських попалися на хабарі
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 4 травня. УНН. 3 травня слідчими прокуратури Миколаївської області спільно зі співробітниками Управління внутрішньої безпеки в Миколаївській області Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 1 тис. 500 гривень затримано двох працівників Корабельного відділу поліції м.Миколаєва — начальника сектора превенції та працівника цього сектору. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївській області.
“Правоохоронці упродовж трьох місяців вимагали та отримували неправомірну вигоду від місцевого підприємця за не перешкоджання його підприємницькій діяльності.
Під час чергової передачі грошей правоохоронці були затримані працівниками прокуратури у порядку ст.208 КПК України”, — повідомили у відомстві.
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Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням) та обрання стосовно них запобіжного заходу.
Проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Перевіряється їхня причетність до інших фактів вимагання неправомірної вигоди.